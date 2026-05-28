Экс-промоутер Усика посоветовал украинцу завершить карьеру

Александр Красюк, экс-промоутер украинского боксера Александра Усика, посоветовал украинцу завершить карьеру. Его слова приводит Seconds Out.

«Мне кажется, Усику пора завязывать. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать даже на минуту. Я надеюсь, что Усик все-таки завершит карьеру, и мы сможем запомнить его как одного из величайших боксеров в истории», — сказал Красюк.

Также промоутер заявил, что бой с голландским кикбоксером Рико Верхувеном должен стать для Усика плохим сигналом. «Подобные сигналы нельзя игнорировать — либо ты исправляешь ошибки и становишься лучше, либо все заканчивается для тебя печально. Усик стал хуже двигаться и больше выцеливать один сильный удар, хотя раньше так не делал», — заявил Красюк.

23 мая Усик одолел Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В 11-м раунде Усик сперва отправил в нокдаун Верхувена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом, одержав 25-ю победу в профессиональной карьере Усика.