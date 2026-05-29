Бивол оказался тяжелее Айферта

В Екатеринбурге в пятницу, 29 мая, состоялась официальная церемония взвешивания перед боксёрским вечером, который пройдёт 30 мая на «УГМК-Арене». Главным событием турнира станет поединок между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и немецким боксёром Михаэлем Айфертом.

По итогам процедуры взвешивания Бивол показал вес 79,100 кг, тогда как Айферт оказался немного легче — 79,050 кг.

Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2015 года. В 2017-м Бивол завоевал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, а в 2025 году стал абсолютным чемпионом дивизиона. В предыдущем поединке он одержал победу в реванше с Артуром Бетербиевым. Айферт подходит к бою на серии из семи побед подряд.