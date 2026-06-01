Билеты на бой Макгрегора в UFC распродали за 240 секунд

Билеты на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американца Макса Холлоуэя были распроданы за 240 секунд. Об этом сообщает издание AS.

Бойцы подерутся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля. Для них это будет поединок-реванш. В первом победу единогласным решением праздновал Макгрегор.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию. Однако в итоге он завершил предвыборную кампанию.

