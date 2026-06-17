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Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым

Lenta.ru

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор на канале The Ariel Helwani Show в Исламом Махачевым.

Макгрегор хочет подраться с Махачевым
© Lenta.ru

По словам ирландца, у такого боя есть история.

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«Сейчас он будет драться с моим соотечественником Ианом Гарри. Но я готов к этому бою», — заявил Макгрегор.

Ранее Махачев раскрыл дату своего следующего поединка. По словам россиянина, его возвращение в октагон состоится в августе.

«На 100 процентов еще не уверен насчет соперника. Уже в неплохой форме», — заявил Махачев.

Макгрегор проведет бой против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) 12 июля. Ирландец не выступал в промоушене с 2021 года.

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