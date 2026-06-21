Махачев оценил шансы экс-чемпиона АСА Гасанова в UFC
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт перехода экс-чемпиона ACA в категории до 84 кг соотечественника Магомедрасула Гасанова в североамериканский промоушен.
— Как оценишь шансы Гасанова в UFC? — Очень и очень хорошо. Рад, что получилось подписать такого крепкого парня, который каждый день тренируется. Очень тяжело туда попасть, но я уже говорил, что в России есть очень много бойцов, которые себя круто покажут в UFC. В конце концов, получилось его подписать. И надеюсь, как только пройдёт срок тестирования, он получит бой, — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.
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