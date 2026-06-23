Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Александр в больнице. Обострились проблемы со спиной. Есть грыжа", - сказал собеседник агентства.

В 2025 году Емельяненко перенес операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался на инвалидной коляске. Емельяненко 44 года. На его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА. Также он выступал в боксе и в боях на голых кулаках.