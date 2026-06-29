Усик объяснил отказ от чемпионских поясов

Спортивный директор украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин объяснил отказ спортсмена от поясов чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Его слова приводит ESPN.

Лапин заявил, что Усик решил дать возможность британцу Энтони Джошуа соревноваться за пояса и объединить их. «Решение было принято ради поддержки будущего супертяжелого дивизиона», — подчеркнул он.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.