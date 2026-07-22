Мовсар Евлоев подписал контракт с ACBJJ
Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев подписал контракт с профессиональной лигой ACBJJ, которая проводит турниры по бразильскому джиу-джитсу. Об этом стало известно из социальных сетей лиги.
Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне, Великобритания, Евлоев победил большинством судейских голосов британца Лерона Мёрфи.
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