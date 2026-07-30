Усик отказался драться против экс-чемпиона UFC

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу All Out Fighting заявил об отказе драться против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса.

Спортсмен назвал поединок невозможным.

«Это другой вид спорта, другая ситуация», — посчитал Усик.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.