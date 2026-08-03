Умер победитель Игр доброй воли по боксу

Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов умер в возрасте 61 года. Об этом ТАСС сообщили его близкие.

"Руслана Тарамова не стало сегодня в три часа ночи", - сказал собеседник агентства.

Тарамов - трехкратный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата Европы (1987), победитель Игр доброй воли - турнира, который стал ответом на олимпийские бойкоты, когда сборная США не поехала на Игры-1980 в Москве, а советские спортсмены пропустили Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.