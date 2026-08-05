Макгрегор перенес операцию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что перенес успешную операцию.

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Макгрегор получил повреждение в бою против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас‑Вегасе ранее в июле. В первом раунде рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут, когда у бойца возникли проблемы с ногой. Позже ирландец сообщил, что ему диагностировали травму передней крестообразной связки и мениска.

— Операция прошла успешно. Я в этом уверен, — написал Макгрегор в социальной сети.

Макгрегору 38 лет, он вернулся в октагон спустя пять лет. На счету ирландца 22 победы и семь поражений за карьеру в MMA. Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.