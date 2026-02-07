Мелони заснула на открытии Олимпийских игр

Кадры со спящей Джорджей Мелони, премьер-министром Италии, попали в прямую трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады в Милане. Об этом пишет РИА Новости.

© Кадр видео Rai1

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия проводилась одновременно на четырех площадках - на миланском стадионе «Сан-Сиро», а также в Кортине, Ливиньо и Предаццо.

На кадрах Мелони находится на трибуне «Сан-Сиро», с усталым видом наблюдает за церемонией. Затем глава кабмина закрывает глаза, склонив голову на бок.

По мнению комментаторов, премьеру было так весело, что она банально заснула. Они добавили, что при этом она выглядела как ангелочек.

Вместе с тем, часть пользователей назвала эти кадры одним из неприятных моментов церемонии, наряду с комментариями телеведущих Rai, исполнением национального гимна Италии, выходом делегации израильских спортсменов.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей высмеяли странную мимику Джорджи Мелони. Их поразило то, что при общении с журналистами глава кабмина внезапно выпучила глаза и открыла рот.

Кроме того, комментаторов поразила мимика политика на саммите НАТО в Гааге. Премьер шмыгала носом, поджимала губы, пучила глаза, гримасничала.