Гуменник выступит первым в короткой программе

Российский фигурист Петр Гуменник по итогам жеребьевки будет выступать в короткой программе первым.

Жеребьевка выступления фигуристов в короткой программе прошла в воскресенье. По ее итогам первый номер достался россиянину Петру Гуменнику, который откроет соревнования.

Его выступление начнется 10 февраля в 20:38 по московскому времени.

Ранее стало известно, что россиянину пришлось менять музыку. Саундтрек к фильму "Парфюмер" из-за проблем с авторскими правами не согласовали.

В итоге Гуменник выйдет на лед композицию Эдгара Акобяна Waltz 1805.