Украинский скелетонист нарушил запрет МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич нарушил запрет Международного олимпийского комитета (МОК), выйдя на тренировку в шлеме с фото погибших спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал Арсен Версен.

Гераскевич заявлял, что запрет МОК травмирует ему сердце.

Ранее МОК запретил 27-летнему спортсмену выступать и тренироваться в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, но при этом разрешил носить черную траурную повязку. До старта Олимпиады скелетонист подчеркивал, что организаторы Игр обращали внимание на недопустимость проведения политических акций, направленных на протест против участия в соревнованиях российских спортсменов.

Согласно правилам Олимпийской хартии, во время соревнований запрещается политическая, религиозная и расовая пропаганда, а также демонстрации.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Олимпийские соревнования по скелетону пройдут с 12 по 15 февраля. В них разыграют три комплекта медалей среди мужчин, женщин и смешанных команд.