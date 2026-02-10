Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе. Его слова приводит ТАСС.

«Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. Я вспомнил совет Тамары Николаевны Москвиной», — сказал Гуменник.

Кроме того, спортсмен рассказал о замене музыки к программе. По его словам, за два дня до соревнований он не знал, под какую композицию будет выступать. Фигурист полагал, что будет кататься под «Дюну», но прав на нее тоже не было. В итоге пришлось взять другую музыку, которая легла под программу.

Ранее 23-летний спортсмен был вынужден поменять музыкальное сопровождение к своей программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер». Затем он застрял в сломанном автобусе по дороге в Олимпийскую деревню.

В короткой программе соревнуются 29 фигуристов. Спортсмены представят произвольную программу 13 февраля.