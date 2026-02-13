Губерниев жестко высказался об отсутствии поддержки Непряевой на ОИ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко высказался об отсутствии поддержки на Олимпиаде российской лыжницы Дарьи Непряевой со стороны главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Его слова передает Sport24.

«Девчонки вообще не поддержали, кроме Белоруковой и родной сестры. Парни еще поддерживают. А про Елену Валерьевну Вяльбе вообще ни слова, потому что Вяльбе насрать на всех, кроме себя самой, барыни-боярыни. Надо справляться с вызовами», — высказался Губерниев.

Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии. Время завершения дистанции составило 24 минуты 45,0 секунды.

Победу в гонке одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерсон, отставшая от победительницы на 46,6 секунды. Бронзовым призером стала американка Джессика Диггинс (+49,7).

Непряева приняла участие в третьей гонке на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее россиянка финишировала 17-й в скиатлоне, а в спринте не сумела преодолеть квалификационный этап.