Украина осталась без медалей на Олимпийских играх

Олимпийская сборная Украины завершила своё выступление на Играх 2026 года с самым низким результатом в истории.

Украинским спортсменам не удалось завоевать ни одной медали — подобного провала не случалось даже в 2002 и 2010 годах, когда также фиксировались антирекорды. На этот раз ни один атлет не поднялся выше шестого места ни в одной из дисциплин, сообщают украинские СМИ.

Лишь трое украинцев сумели войти в десятку сильнейших. Это произошло в соревнованиях по фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и биатлону. Однако борьба за призовые места осталась для команды недосягаемой.

Эксперты связывают неудачу с недостаточным финансированием, отсутствием современной инфраструктуры и оттоком спортсменов из-за продолжающегося конфликта в стране.

Абсолютным лидером Олимпиады стала сборная Норвегии, завоевавшая наибольшее количество наград. Второе место в общем зачёте заняли американские спортсмены. Замкнула тройку лидеров хозяйка соревнований — Италия, выступившая значительно успешнее многих фаворитов.

Для Украины этот результат стал серьёзным ударом по имиджу спортивной державы. В Министерстве спорта страны пока не комментируют итоги.