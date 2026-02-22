Клебо оценил прогресс Коростелева

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил прогресс россиянина Савелия Коростелева. Его слова приводит Sports.ru.

«Савелий очень сильно прибавил в этом сезоне. Он идет вперед огромными шагами, сильно прогрессирует. Надеюсь, он и дальше продолжит в том же духе», — сказал Клебо.

21 февраля Коростелев занял пятое место в масс-старте. Кроме того, он стал 15-м в гонке с раздельным стартом, а также финишировал четвертым в скиатлоне.

Клебо выиграл шесть золотых медалей из возможных на зимней Олимпиаде-2026. Таким образом, он стал 11-кратным олимпийским чемпионом, побив свой же рекорд по количеству побед на зимних Играх.