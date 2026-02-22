Белый дом потроллил Канаду после проигрыша на Олимпиаде

Белый дом в соцсети X в завуалированной форме высмеял Канаду после проигрыша ее сборной по хоккею в финале Олимпиады.

© Белый дом

Он опубликовал картинку, на которой орел прижамает к земле гуся. Эти птицы — символы США и Канады. Пост Белого дома стал ответом на публикацию бывшего канадского премьера Джастина Трюдо. В феврале 2025-го тот написал: «Вам не отнять нашу страну, как не отнять и нашу игру».

В январе прошлого года Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По мнению американского лидера, этот шаг позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые ее постоянно окружают.

В финальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира 22 февраля встречались сборные Канады и США, выдавшие фантастическое противостояние. Американцы смогли впервые за пять последних Олимпиад с участием игроков НХЛ одержать победу в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.