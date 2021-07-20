20 июля члены Международного олимпийского комитета на 138-й сессии организации единогласно одобрили предложение изменить девиз Олимпийских игр, который теперь будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

«Мы сейчас можем сколько угодно говорить «нет». Но решение принято и мы будем с этим решением считаться. «Вместе», так «вместе». Есть гендерное равенство, меньшинства разные и все прочее. В конце концов, такое решение принял МОК — я считаю, что это совсем не криминал.



Появляются новые виды спорта. Можно сколько угодно кривить лица по поводу тех или иных изменений, но важно сейчас держать руку на пульсе, потому что еще со времен советского спорта мы очень часто отставали. Когда появились клаб скейты, коньковый ход в лыжах, легковесная гребля — мы не воспринимали это всерьез, а потом нас обыгрывали. Поэтому нам нужно быть в олимпийской «струе», — сказал Губерниев «Газете.Ru».

По мнению Лебедева, изменение девиза никакого влияния на Олимпийские игры, на сборные, на выступление спортсменов не оказывает.

На месте Международного олимпийского комитета (МОК) я бы сделал другой девиз: «Политика и спорт неразделимы». Этот девиз является более актуальным, более насущным и отвечает реалиям современного спорта, — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Лебедев считает, что многие спортивные решения принимаются не спортивными чиновниками и функционерами, а политиками в своих кабинетах.

Только девиз «Политика и спорт неразделимы» будет единственно верным. А все эти «выше, быстрее, дальше, сильнее» никому не интересны, — добавил он.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал новость об изменении девиза Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«С одной стороны, мы должны двигаться вместе со временем, идти по пути движения вперёд и бороться с совместными трудностями. Но с другой стороны, и традициям тоже нужно следовать.



В общем, нужно согласиться, поприветствовать решение МОК и следовать новым вызовам. У нас внедряются новые виды спорта, новые тенденции и, к сожалению, возникают новые проблемы, например, допинг. Время берёт своё и появляются новые веяния. Если подытожить, отношусь к смене девиза положительно и нормально», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов считает, что слово «вместе» в новом девизе Олимпийских игр является лишним.

«Спорт всегда объединял, и это «вместе» было всегда. Когда начинались Олимпийские игры, останавливались войны. И всегда спортсмены на аренах соревновались между собой, но мы, атлеты, всегда были одной единой командой. Поэтому я считаю, что слово «вместе» здесь лишнее. «Быстрее, выше, сильнее» — да. Но спорт подразумевает «вместе». «О, спорт, ты — мир!» — этот лозунг был и остается. Это слов просто-напросто ни к чему. На арене мы соперники, а после мы — товарищи и друзья», — сказал олимпийский чемпион «Газете.Ru».

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал новый девиз Игр.

«Наверное, скоро все поменяют. Смысл этих изменений сейчас? «Вместе» — а можно подумать, что раньше выступали по одному. Начинают нарушаться все традиции. Скоро какому-нибудь дураку придет в голову кольца перекрасить, потом нарисуют темнокожего на одном колене Я категорически против. Есть вековые традиции, и я таких вещей не понимаю.



Лучше делайте так, чтобы все было для развития. Разберитесь с этой антидопинговой катавасией! Принимайте какой-то закон, чтобы если попался, то вылетел раз и навсегда – чтобы другим неповадно было. Я не вижу этого, особенно в России. Мы без флага и без гимна – это равносильно тому, чтобы у россиян отобрать паспорта и сказать, что они все бесфамильные!» — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что слово «Вместе» не изменило основной смысл девиза Олимпийских игр.

«Вместе» — я думаю, что имеются в виду все страны вместе, весь мир. Это слово не убрало основной смысл. Я не вижу в этом слове ничего плохого или зачеркивающего того, что было. Мы сейчас едем на Олимпийские игры, и хотим достойно на них выступить», — сказала Тарасова «Газете.Ru».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о новом девизе Игр.

«Это вполне уместно. Я всегда считала, что Олимпиада – это не только про спорт, это еще и про дружбу. И «вместе» — это как раз про дружбу. Это означает вместе с болельщиками, вместе с семьей, вместе с тренерами. Вместе со многими людьми, которые имеют отношение к победам. Раньше получалось, что только сам спортсмен быстрее, выше и сильнее прыгает – и все. А как же все остальные участники процесса? Вот они как раз в этом слове «вместе» и появляются. Олимпиада не может быть выиграна в одиночку.



Девиз, несомненно, объединяет всех, кто имеет к Играм отношение. И спортсмен уже сам будет интерпретировать, кто в этом «вместе» ему помогал стать «быстрее, выше и сильнее». Это объединяющее начало», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также она высказалась о том, противоречит ли новый девиз ситуации с российскими спортсменами, которым запрещено выступать под флагом своей страны из-за санкций.

«Не строит притягивать за уши ситуацию вокруг российского спорта, хотя, конечно, можно упрекнуть коллег из МОК – раз мы вместе, почему же Россию вычеркнули из этого списка. Но это неоднозначный вопрос. Я надеюсь, что все наши проблемы достаточно скоро закончатся, и мы будем вместе», — сказала парламентарий.