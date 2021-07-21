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В официальных гостиницах Олимпиады в Токио разрешено использовать российские флаги

ТАССиещё 5
1 час назад
Международный олимпийский комитет (МОК) не возражает против использования флага РФ в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.
В официальных гостиницах Олимпиады разрешили российские флаги
Фото: ТАССТАСС
В ряде гостиниц Токио, в том числе в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде, размещены российские флаги.
"Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК", - сказали в пресс-службе.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут выступать как команда Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна страны на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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