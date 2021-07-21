На Олимпиаде в Токио обнаружили 81 случай коронавируса

На Олимпиаде в Токио обнаружили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

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В числе заболевших оказался спортсмен не из Японии, принадлежность которого к определенному государству в сообщении не указывается. Кроме этого, положительные результаты показали тесты представителя персонала одной из приехавших в Японию команд, местного волонтера и шести подрядчиков – жителей страны, работающих на Олимпиаде.

В общей сложности, с 1 июля в Токио выявили 67 случаев заражения COVID-19 среди иностранных граждан и японцев, которые участвуют в проведении Игр, в том числе спортсменов, персонала и членов делегаций. Кроме этого, четыре положительных теста на коронавирус получили спортсмены и персонал сборных из тренировочных лагерей, которые находятся не в японской столице.

С 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обострения эпидемической ситуации. Он продлится до 22 августа.

С 1 июля в Токио зарегистрировано уже примерно 80 случаев заражения коронавирусом.

Ранее, в понедельник агентство Kyodo сообщало, что текст на коронавирус гимнастки американской сборной в тренировочном лагере Японии оказался положительным. При этом имя спортсменки не разглашается.

По результатам ПЦР-тестов, взятых с 17 по 19 июля, на Олимпиаде в Токио обнаружено еще девять новых инцидентов заражений коронавирусом, уточняется в системе внутренних сообщений для участников Олимпийских игр.