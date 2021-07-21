"Призываю всех": Рапино о преклонении колена на Олимпиаде

«Для нас это возможность продолжать говорить о вещах, которые влияют на всех нас. В сборной США есть люди со всей страны, из всех слоев общества.
Я, естественно, призываю всех использовать эту платформу в меру своих возможностей, чтобы принести миру как можно больше пользы. Тем более, что все будут следить за Токио в ближайшие пару недель.
Мы на всемирной сцене. Все внимание СМИ и людей сосредоточено в одном месте, где присутствуют невероятные спортсмены со всего мира. Их заботит и то, что они делают в Токио со спортивной точки зрения, и многие другие вещи», – сказала американка.