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Чемпионат Европы по футболу 2020

Число заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио достигло 91

Анна Безрукова
1 час назад
Положительный тест на коронавирус за последние сутки получили минимум 12 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Эти данные приводятся в отчете, размещенном сегодня, 22 июля на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Число заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио достигло 91
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что двое из зараженных - иностранные спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни. Как уточнил в ходе пресс-конференции в Токио член оргкомитета Игр Хидэмаса Накамура, "один из них - игрок в настольный теннис из Чехии, а второй - скейтбордист из Нидерландов". Кроме этого, COVID-19 выявили у пяти подрядчиков из Японии и четырех иностранцев, имеющих отношение к проведению Игр – двое из них живут в Олимпийской деревне.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за эпидемии коронавируса Игры перенесли на год позже, теперь их организуют 23 июля по 8 августа. Организаторы решили провести соревнования без присутствия иностранных болельщиков, местные жители тоже не смогут посетить Игры в шести японских префектурах, в том числе Токио. С 12 июля вследствие обострения эпидемситуации в Токио снова начал действовать режим чрезвычайной ситуации, который будет длиться до 22 августа.
Недавно стало известно, что появление нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио вряд ли возможно, так как штамм мутирует обычно в густонаселенных районах и при большом числе контактов между населением. Об этом информагентству ТАСС рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
Олимпиада-2020,Александр Семенов,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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