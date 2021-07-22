Число заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио достигло 91

Отмечается, что двое из зараженных - иностранные спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни. Как уточнил в ходе пресс-конференции в Токио член оргкомитета Игр Хидэмаса Накамура, "один из них - игрок в настольный теннис из Чехии, а второй - скейтбордист из Нидерландов". Кроме этого, COVID-19 выявили у пяти подрядчиков из Японии и четырех иностранцев, имеющих отношение к проведению Игр – двое из них живут в Олимпийской деревне.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за эпидемии коронавируса Игры перенесли на год позже, теперь их организуют 23 июля по 8 августа. Организаторы решили провести соревнования без присутствия иностранных болельщиков, местные жители тоже не смогут посетить Игры в шести японских префектурах, в том числе Токио. С 12 июля вследствие обострения эпидемситуации в Токио снова начал действовать режим чрезвычайной ситуации, который будет длиться до 22 августа.