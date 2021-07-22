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Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ: в сборной Нидерландов по тхеквондо выявили вспышку коронавируса

Анна Безрукова
1 час назад
В команде Нидерландов по тхеквондо зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информагентство Reuters.
СМИ: в сборной Нидерландов по тхеквондо выявили вспышку коронавируса
Фото: EPAEPA
Накануне сообщалось, что COVID-19 диагностировали у тхэквондистки из Чили и скейтбордистки из Нидерландов.
Уточнялось, что коронавирусной инфекцией заразилась участница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре, сообщает Национальный олимпийский комитет стран. Спортсменка не сможет участвовать в турнире, поскольку будет находиться на карантине в течение десяти дней.
Также вчера о своем отстранении от Олимпийских игр из-за положительного теста на COVID-19 в соцсетях написала скейтбордистка Кэнди Джейкобс из Нидерландов.
Она уточняла, что другие спортсмены из команды Нидерландов смогут принять участие соревнованиях, поскольку они соблюдали все требуемые меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки получили минимум 12 человек из числа привлеченных к проведению летних Олимпийских игр в Токио сотрудников.
Отмечалось, что двое из получивших ковид – зарубежные спортсмены, который проживают на территории Олимпийской деревни. Как пояснил в процессе пресс-конференции в Токио член оргкомитета Игр Хидэмаса Накамура, "один из них - игрок в настольный теннис из Чехии, а второй - скейтбордист из Нидерландов". Также COVID-19 обнаружили у пяти подрядчиков из Японии и четырех прибывших из-за рубежа, и имеющих отношение к организации Игр – двое из них проживают в Олимпийской деревне.
Олимпиада начнется 23 июля и будет проходить до 8 августа.
Олимпиада-2020,
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