СМИ: в сборной Нидерландов по тхеквондо выявили вспышку коронавируса

В команде Нидерландов по тхеквондо зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информагентство Reuters

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Накануне сообщалось, что COVID-19 диагностировали у тхэквондистки из Чили и скейтбордистки из Нидерландов.

Уточнялось, что коронавирусной инфекцией заразилась участница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре, сообщает Национальный олимпийский комитет стран. Спортсменка не сможет участвовать в турнире, поскольку будет находиться на карантине в течение десяти дней.

Также вчера о своем отстранении от Олимпийских игр из-за положительного теста на COVID-19 в соцсетях написала скейтбордистка Кэнди Джейкобс из Нидерландов.

Она уточняла, что другие спортсмены из команды Нидерландов смогут принять участие соревнованиях, поскольку они соблюдали все требуемые меры предосторожности.

Ранее сообщалось , что положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки получили минимум 12 человек из числа привлеченных к проведению летних Олимпийских игр в Токио сотрудников.

Отмечалось, что двое из получивших ковид – зарубежные спортсмены, который проживают на территории Олимпийской деревни. Как пояснил в процессе пресс-конференции в Токио член оргкомитета Игр Хидэмаса Накамура, "один из них - игрок в настольный теннис из Чехии, а второй - скейтбордист из Нидерландов". Также COVID-19 обнаружили у пяти подрядчиков из Японии и четырех прибывших из-за рубежа, и имеющих отношение к организации Игр – двое из них проживают в Олимпийской деревне.