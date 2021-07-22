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Чемпионат Европы по футболу 2020

На Олимпиаде в Токио зафиксировали вспышки COVID-19 в нескольких сборных

Анна Безрукова
24 минуты назад
В сборной Чехии по пляжному волейболу на Олимпиаде случилась вспышка коронавируса. Об этом сегодня, 22 июля сообщает зарубежное информагентство Reuters.
На Олимпиаде в Токио зафиксировали вспышки COVID-19 в нескольких сборных
Фото: ReutersReuters
Также сегодня в Сети появилась информация, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, который отказался вакцинироваться от коронавируса, мог заразить других членов команды.
Ранее Reuters сообщало о похожей ситуации в сборной Нидерландов. Тогда речь шла о команде по тхэквондо.
Вчера СМИ опубликовали данные, что коронавирус выявлен у тхэквондистки из Чили и скейтбордистки из Нидерландов. Указывалось, что коронавирусной инфекцией заразилась участница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре, о чем сообщили в Национальном олимпийском комитете стран. Теперь спортсменке не удастся поучаствовать в турнире, поскольку ей придется находиться на карантине 10 дней.
Также накануне о своем отстранении от Олимпийских игр по причине положительного теста на коронавирус сообщала скейтбордистка Кэнди Джейкобс из Нидерландов. При это она добавила, что другие спортсмены из сборной Нидерландов будут участвовать в соревнованиях, поскольку они соблюли все необходимые меры защиты.
Ранее сообщалось, что положительный тест на COVID-19 за минувшие сутки получили как минимум 12 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио сотрудников.
Олимпиада стартует 23 июля и продлится до 8 августа.
Олимпиада-2020,Reuters,
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