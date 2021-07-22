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Чемпионат Европы по футболу 2020

Аргентина с Понсе и Гайчем проиграла Австралии в матче футбольного турнира Олимпиады

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад
В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх Аргентина встречалась с Австралией. Матч прошёл на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершился со счётом 0:2.
Аргентина проиграла Австралии на Олимпиаде
Фото: MASASHI HARA/GETTY IMAGESMASASHI HARA/GETTY IMAGES
Австралийская команда вышла вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Лаклана Уолеса. В добавленное к первому тайму время полузащитник аргентинцев Франсиско Ортега получил две жёлтые карточки подряд и покинул поле. Судьбу противостояния на 80-й минуте решил форвард австралийцев Марко Тилио.
В составе сборной Аргентины участие в матче приняли нападающие Адольфо Гайч, игравший за ЦСКА, и форвард Эсекьель Понсе, выступающий за «Спартак». Первый провёл на поле весь матч, а второй вышел на замену в начале второго тайма.
Австралия, набрав 3 очка, поднялась на первое место в группе C. Ниже располагаются Испания и Египет (у обеих команд по 1 очку), сыгравшие свой матч вничью. Аргентина (0) замыкает квартет.
Олимпиада-2020,Адольфо Гайч,ЦСКА,Спартак,
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