Аргентина проиграла Австралии на Олимпиаде

В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх Аргентина встречалась с Австралией. Матч прошёл на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершился со счётом 0:2.

Фото: MASASHI HARA/GETTY IMAGES MASASHI HARA/GETTY IMAGES

Австралийская команда вышла вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Лаклана Уолеса. В добавленное к первому тайму время полузащитник аргентинцев Франсиско Ортега получил две жёлтые карточки подряд и покинул поле. Судьбу противостояния на 80-й минуте решил форвард австралийцев Марко Тилио.

В составе сборной Аргентины участие в матче приняли нападающие Адольфо Гайч , игравший за ЦСКА , и форвард Эсекьель Понсе, выступающий за «Спартак» . Первый провёл на поле весь матч, а второй вышел на замену в начале второго тайма.