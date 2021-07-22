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Чемпионат Европы по футболу 2020

Валуев прокомментировал возможность отмены Олимпиады в Токио

Анна Безрукова
1 час назад
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, ныне депутат Государственной думы Николай Валуев объяснил, могут ли Олимпийские игры в Токио отменить в последний момент. Его цитирует издание RT.
Валуев прокомментировал возможность отмены Олимпиады в Токио
Фото: EPAEPA
«Нет никакого смысла отменять Олимпиаду за два дня до ее старта, когда в деревню уже заселились участники. Но итоговое решение вынесут местные контролирующие органы вроде российского Роспотребнадзора. Мы не может предугадать, что там скажут. У организаторов просто нет права проигнорировать распоряжение. Они в этой ситуации не могут ничего решать», — пояснил Валуев.
Кроме этого, депутат отметил, что японские власти поступят так, как посчитают нужным, в первую очередь установят первопричину.
Как сообщалось ранее, возникновение нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио вряд ли возможно, поскольку мутация, как правило, случается в районах с высокой плотностью населения и при наличии тесных контактов между людьми. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
По словам эксперта, для появления мутации требуется высокая плотность населения, как, например, в Бразилии, Индии или Британии.
«Чтобы вирус эволюционировал, необходимо большое число контактов больших массивов людей», — отметил он.
Олимпиада в Токио будет проведена с 23 июля по 8 августа. Организаторы приняли решение не допускать на Игры болельщиков из-за рубежа.
Олимпиада-2020,Александр Семенов,Николай Валуев,Роспотребнадзор,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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