Валуев прокомментировал возможность отмены Олимпиады в Токио

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«Нет никакого смысла отменять Олимпиаду за два дня до ее старта, когда в деревню уже заселились участники. Но итоговое решение вынесут местные контролирующие органы вроде российского Роспотребнадзора. Мы не может предугадать, что там скажут. У организаторов просто нет права проигнорировать распоряжение. Они в этой ситуации не могут ничего решать», — пояснил Валуев.

Кроме этого, депутат отметил, что японские власти поступят так, как посчитают нужным, в первую очередь установят первопричину.

Как сообщалось ранее, возникновение нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио вряд ли возможно, поскольку мутация, как правило, случается в районах с высокой плотностью населения и при наличии тесных контактов между людьми. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов

По словам эксперта, для появления мутации требуется высокая плотность населения, как, например, в Бразилии, Индии или Британии.

«Чтобы вирус эволюционировал, необходимо большое число контактов больших массивов людей», — отметил он.