Скандал на Олимпиаде: Крым изобразили российским на сайте Игр

Правительство Украины требует объяснений от МОК и Оргкомитета Игр

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Совсем недавно, во время Евро-2020, сборная Украины выступала в форме, на которой были нанесены лозунги, не связанные со спортом, а Крым был обозначен как украинская территория. Россия посчитала это вмешательством политики в спорт и подала жалобу в УЕФА. На Олимпиаде в Токио случилась обратная ситуация: на официальном сайте Игр-2020 Крым указан как территория России. Теперь протестует Украина.

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Что случилось

На официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио между Украиной и Крымом проведена граница. На официальном сайте в разделе «расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте можно заметить, что Украина и Крым разделены границей.

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

В Оргкомитете Олимпиады ситуацию пока не комментируют.

Интересно, что совсем недавно украинский государственный телеканал «Дом» показал карту России с Крымом в качестве заставки к одной из своих передач. Главный редактор телеканала Алексей Мацука позже сообщил, что это была техническая ошибка, так как предыдущие выпуски шли с нормальной заставкой, на которой карта России была изображена без Крыма. На телеканале сразу же начались проверки.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что МОК все сделал правильно аккуратно.

«У МОК задача одна: закончить все конфликты до начала соревнований. Они не хотят допустить ситуацию, которая произошла на чемпионате Европы по футболу в этом году, когда все обсуждали форму сборной Украины. Нужно, чтобы люди интересовались только спортсменами и их результатами, а не политическими моментами. МОК старается занять нейтральную позицию и не впускать политику в спорт. Сделали все абсолютно правильно и аккуратно», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

Что было на Евро-2020

Перед стартом Евро-2020 по футболу в начале июня украинская федерация футбола представила форму команды, в которой той предстояло выступать на турнире. На форме видны были контуры карты Украины, в которую были включены Крым, Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР). Также на игровых футболках были нанесены надписи «Слава Украине» и «Героям слава». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника надпись «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Во время турнира украинские болельщики скандировали нецензурные кричалки в адрес президента России Владимира Путина, избили российского болельщика, пришедшего с флагом России болеть за Украину на трибуну.

По окончании Евро глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о выступлении национальной команды следующим образом:

«Потому что все мы — часть единой и неделимой Украины. С Крымом, Донецком, Луганском, моим родным Днепром, Львовом, Ужгородом, Киевом, Одессой и всеми нашими городами и селами. Как на карте новой формы сборной, которая стала самой популярной на этом чемпионате Европы», — сказал Павелко.

Сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где потерпела разгромное поражение от команды Англии. Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 0:4.

История конфликта

В феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7%. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.