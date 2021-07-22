Японцы начали устраивать домашние протесты из-за ОИ

«В Токио на улицах практически нет людей. Правительство обратилось с просьбой оставаться дома, наблюдать Олимпиаду дома и без острой необходимости не выходить на улицу. За вчерашние сутки было 1832 новых случая заражения в Токио. Это на 150% больше, чем всего лишь неделю назад. Риск заражения растёт, количество заражений растёт. Такой тишины в городе давно не было, туристов нет вообще».