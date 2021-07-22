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Олимпиада-2020

Журова рассказала о причинах низкой узнаваемости спортсменов-олимпийцев в России

Спорт-Экспрессиещё 2
1 час назад

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которым 97% россиян не знают отечественных спортсменов, которые выступят на Играх в Токио.

Журова объяснила низкую узнаваемость олимпийцев
Фото: ТАССТАСС

«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну еще и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определенные виды спорта. Так почему люди должны знать? Да, специалисты в курсе. Биатлон любят за счет Дмитрия Губерниева. Остальные виды или не показывают, или показывают в такое время, что их не видят. Поэтому граждане и не знают атлетов. В СССР было иначе: там люди ходили на соревнования», — цитирует Журову RT.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Олимпиада-2020,Дмитрий Губерниев,Светлана Журова,ВЦИОМ,Госдума,
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