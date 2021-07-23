Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российские спортсмены пройдут под 77-м номером на церемонии открытия Олимпиады

ТАССиещё 11
2 часа назад

Российская команда выйдет на парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

Россия получила порядковый номер на церемонии открытия ОИ
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHONEPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после - атлеты из Сьерра-Леоне. Откроют парад представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции. Последними на стадион выйдут хозяева соревнований японцы.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу и начнется в 14:00 мск. Знаменосцами российской команды будут олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Олимпиада завершится 8 августа, на соревнованиях будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Олимпиада-2020,Софья Великая,Максим Михайлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители