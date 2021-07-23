Россия получила порядковый номер на церемонии открытия ОИ

Российская команда выйдет на парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после - атлеты из Сьерра-Леоне. Откроют парад представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции. Последними на стадион выйдут хозяева соревнований японцы.