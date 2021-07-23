Первый олимпийский рекорд установлен в Токио

На летних Олимпийских играх в Токио (Япония) завершились предварительные соревнования в стрельбе из лука у женщин. Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Южной Кореи Сан Ан, установившая олимпийский рекорд (680). Второе и третье места заняли её соотечественницы Минхээ Чан (677) и Чхэ-ён Кан (675) соответственно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.