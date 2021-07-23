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Олимпиада-2020

Корейская лучница побила олимпийский рекорд в квалификации Игр-2020, Перова — восьмая

Чемпионат.comиещё 1
57 минут назад

На летних Олимпийских играх в Токио (Япония) завершились предварительные соревнования в стрельбе из лука у женщин. Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Южной Кореи Сан Ан, установившая олимпийский рекорд (680). Второе и третье места заняли её соотечественницы Минхээ Чан (677) и Чхэ-ён Кан (675) соответственно.

Первый олимпийский рекорд установлен в Токио
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянка Ксения Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651), Светлана Гомбоева — 45-й (630). В ходе соревнований Гомбоевой стало плохо.

В квалификации соревнований в командном зачёте сборная России заняла шестую позицию (1945).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Олимпиада-2020,Елена Осипова,Ксения Перова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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