Россия призвала МОК исправить карту на сайте Олимпиады

Опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио карта, где Крым включен в состав Украины, некорректна, в связи с чем Международному олимпийскому комитету (МОК) и оргкомитету Игр следует ее исправить. Об этом говорится в размещенном в субботу сообщении посольства РФ в Японии в Facebook .

"В связи с публикацией на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами", - отмечается в нем.

"Таким образом, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - добавили в дипломатическом представительстве.

На сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную виртуальными аплодисментами. Ранее сообщалось, что на этой карте Крым был отделен от Украины границей. После этого украинский МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии, где располагается штаб-квартира Международного олимпийского комитета, и Японии разобраться с границами Украины на карте. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и "принес извинения за ошибку".