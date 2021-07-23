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Олимпиада-2020

Определен номер сборной России на параде олимпийцев

Lenta.ru
1 час назад

Сборная России выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под 77-м номером. Об этом сообщает РИА Новости.

Определен номер сборной России на параде олимпийцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после — команда из Сьерра-Леоне. Церемония открытия состоится в пятницу, она начнется в 14:00 мск.

В состав сборной России под эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР) вошли 335 спортсменов. Накануне старта соревнований Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 97 процентов россиян не знают ни одного отечественного атлета, который выступит на Олимпиаде.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,ВЦИОМ,
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