Определен номер сборной России на параде олимпийцев

Сборная России выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под 77-м номером. Об этом сообщает РИА Новости.

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Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после — команда из Сьерра-Леоне. Церемония открытия состоится в пятницу, она начнется в 14:00 мск.

В состав сборной России под эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР) вошли 335 спортсменов. Накануне старта соревнований Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 97 процентов россиян не знают ни одного отечественного атлета, который выступит на Олимпиаде.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.