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Олимпиада-2020

Министр спорта назвал цель сборной России на Олимпиаде в Токио

Говорит Москваиещё 2
6 минут назад

Максимальная задача — попадание в тройку лучших в общекомандном зачёте, сказал Олег Матыцин.

Стала известна цель сборной России на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. Топ-5 — это задача минимум», — приводит слова министра РИА Новости.

Летние Олимпийские игры стартуют в столице Японии сегодня. Церемония открытия начнётся в 14 часов по московскому времени. В Токио отправились 335 российских спортсменов.

Определен номер сборной России на параде олимпийцев

На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро национальная сборная заняла четвёртое место, завоевав 55 медалей.

Олимпиада-2020,Олег Матыцин,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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