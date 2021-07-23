Стала известна цель сборной России на Олимпиаде

Максимальная задача — попадание в тройку лучших в общекомандном зачёте, сказал Олег Матыцин.
«Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. Топ-5 — это задача минимум», — приводит слова министра РИА Новости.
Летние Олимпийские игры стартуют в столице Японии сегодня. Церемония открытия начнётся в 14 часов по московскому времени. В Токио отправились 335 российских спортсменов.
На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро национальная сборная заняла четвёртое место, завоевав 55 медалей.