Россия выплатит олимпийским чемпионам по 4 млн рублей

О наградах медалистам Олимпийских игр в Токио рассказал в интервью «РИА Новости» министр спорта РФ Олег Матыцин .«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона», — пообещал министр.

Чиновник добавил, что многие регионы «установили свои меры стимулирования олимпийцев», а за хорошие результаты по итогам спортивного сезона будут выдаваться стипендии президента — по 52 тысячи рублей ежемесячно.

Матыцин надеется, что российская команда попадёт на Олимпиаде в пятёрку лучших: «Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум».