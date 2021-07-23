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Олимпиада-2020

Россия выплатит олимпийским чемпионам по 4 миллиона рублей

Инфо 24иещё 5
1 час назад

О наградах медалистам Олимпийских игр в Токио рассказал в интервью «РИА Новости» министр спорта РФ Олег Матыцин.«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона», — пообещал министр.

Россия выплатит олимпийским чемпионам по 4 млн рублей
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Чиновник добавил, что многие регионы «установили свои меры стимулирования олимпийцев», а за хорошие результаты по итогам спортивного сезона будут выдаваться стипендии президента — по 52 тысячи рублей ежемесячно.

Матыцин надеется, что российская команда попадёт на Олимпиаде в пятёрку лучших: «Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум».

Олимпиада-2020,Олег Матыцин,РИА Новости,
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