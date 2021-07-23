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Олимпиада-2020

Парад спортсменов начался на церемонии открытия Олимпиады в Токио

ТАССиещё 1
1 час назад

Парад официальных делегаций начался на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Парад спортсменов начался на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGOEPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Всего в параде примут участие 206 делегаций. Первой на арену традиционно вышла делегация из Греции, следом за ней идет команда беженцев, сформированная Международным олимпийским комитетом.

Российская делегация выйдет на стадион 77-й, завершит парад команда Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада-2020,
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