Погода сорвала соревнования по гребле на Олимпиаде

Соревнования по академической гребле на Олимпиаде в Токио перенесены, сообщил Олимпийский комитет России.

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Из-за погодных условий соревнования на олимпийском гребном канале в Токио перенесены. Пока не сообщается, когда они состоятся. От России в субботу должны были выступать Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина, Василиса Степанова и Елена Орябинская, а также Анастасия Лебедева и Мария Боталова, сообщает в Telegram ОКР.

Напомним, СМИ заявляли, что соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц в районе Токийского залива.

Исполнительный директор Международной федерации гребного спорта Мэтт Смит заявил позднее, что нашествие устриц оказалось слухом, на гребном канале Sea Forest Waterway в Токио «нет необычного роста водной флоры и фауны», передает РИА «Новости».