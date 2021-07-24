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Олимпиада-2020

Первую российскую медалистку Олимпиады в Токио представят к госнаграде

News.ruиещё 9
2 часа назад

Российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, будет представлена к государственной награде. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин через пресс-службу Минспорта России. Медаль Галашиной стала для российских олимпийцев первой наградой, завоёванной в Токио.

Галашину представят к госнаграде после завоевания медали в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очень рад за Анастасию Галашину. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Как и все победители и призёры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде, — заявил Матыцин.

Как стало известно ранее, россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в первом медальном финале Олимпиады.

Олимпиада-2020,Анастасия Галашина,
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