Российский гимнаст заплакал во время выступления на Играх

«Я не смог совладать со своими эмоциями, что-то сломалось внутри. Я не мог контролировать свои чувства. С одной стороны, я чувствовал радость и счастье. Я гордился тем, что смог выйти на все упражнения. С другой стороны, я был расстроен, потому что не смог всё сделать идеально. Были моменты, в которых я мог выступить лучше. Так что у меня смешанные чувства. Буду ли выступать в финале? Хорошо, я сделаю это. Это не проблема для меня», — сказал Далалоян.