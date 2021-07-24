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Олимпиада-2020

Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления на Олимпиаде-2020

Чемпионат.comиещё 2
14 минут назад

Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления в квалификации на Олимпийских играх в Токио (Япония). В апреле спортсмен получил серьёзную травму ахиллова сухожилия, но форсировал восстановление к Играм-2020.

Российский гимнаст заплакал во время выступления на Играх
Фото: EPAEPA

«Я не смог совладать со своими эмоциями, что-то сломалось внутри. Я не мог контролировать свои чувства. С одной стороны, я чувствовал радость и счастье. Я гордился тем, что смог выйти на все упражнения. С другой стороны, я был расстроен, потому что не смог всё сделать идеально. Были моменты, в которых я мог выступить лучше. Так что у меня смешанные чувства. Буду ли выступать в финале? Хорошо, я сделаю это. Это не проблема для меня», — сказал Далалоян.

В квалификации Далалоян выступил в шести видах программы, хотя планировалось, что опорный прыжок и вольные упражнения он пропустит.

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Олимпиада-2020,Артур Далалоян,
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