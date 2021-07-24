Саблист Ибрагимов вышел в четвертьфинал Игр

Российский саблист Камиль Ибрагимов победил немца Матьяша Сабо в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счётом 15:13 в пользу российского спортсмена.

Ибрагимов является последним российским саблистом в мужском фехтовании. Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские саблисты Константин Лоханов, уступивший Ким Джон Хвану (11:15), и Вениамин Решетников , потерпевший поражение от египтянина Зиада Элс-Сисси (13:15).

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.