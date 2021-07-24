Веснина и Кудерметова вышли в 1/8 турнира в Токио

В стартовом матче россиянки в двух сетах обыграли немок Лауру Зигемунд и Анна-Лену Фридзам со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Веснина и Кудерметова 2 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету немецкого тендема — ни одного эйса и 3 двойные ошибки.