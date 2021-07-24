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Олимпиада-2020

Веснина и Кудерметова вышли в 1/8 теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в парном разряде

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Веснина и Кудерметова вышли в 1/8 турнира в Токио
Фото: EPAEPA

В стартовом матче россиянки в двух сетах обыграли немок Лауру Зигемунд и Анна-Лену Фридзам со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Веснина и Кудерметова 2 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету немецкого тендема — ни одного эйса и 3 двойные ошибки.

За право выйти в четвертьфинал Олимпиады Веснина и Кудерметова сразятся с победительницами матча Деми Схурс/Кики Бертенс (Нидерланды) — Кристина Младенович/Каролин Гарсия (Франция).

Отметим, что Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро-2016 в парном разряде, тогда она завоевала золото вместе с Екатериной Макаровой.

Олимпиада-2020,Теннис,Вероника Кудерметова,Каролин Гарсия,Кристина Младенович,Елена Веснина,Лаура Зигемунд,Екатерина Макарова,
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