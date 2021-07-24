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Олимпиада-2020

Власов и Закарин не получили питание во время велогонки на Олимпиаде

RT на русском
1 час назад

Российские велосипедисты Александр Власов и Ильнур Закарин не получили питание во время шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио.

Российские велосипедисты не получили питание во время гонки
Фото: InstagramInstagram

«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать питание гонщикам», — цитирует главного тренера сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамяна РИА Новости.

Он отметил, что данная ситуация произошла по вине организаторов, так как автобус оказался не в положенном месте.

«Это, разумеется, вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам», — добавил Абрамян.

Олимпиада-2020,Ильнур Закарин,Александр Власов,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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