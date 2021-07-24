Артамонов принес сборной России вторую медаль на Олимпиаде

Михаил Артамонов выиграл бронзовую олимпийскую медаль на турнире по тхэквондо в Токио в категории до 58 килограмм. В поединке за бронзу Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10 , соревнования проходили в конференц-центр «Макухари Мессе».

Фото: Reuters Reuters

Михаил Артамонов победил на чемпионате Европы по тхэквондо в 2018 году.

На Олимпийских играх в Рио-де-жанейро в 2016 году сборная России выиграла 1 медаль в тхэквондо. В категории до 68 килограмм у мужчин серебряную награду выиграл Алексей Денисенко.

За золото Олимпиады-2020 в тхэквондо в категории до 58 килограмм поборятся тунисец Мохамед Халил Джендуби и итальянец Вито Деллаквила.