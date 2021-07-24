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Олимпиада-2020

Артамонов принес вторую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио

Спорт день за днемиещё 1
1 час назад

Михаил Артамонов выиграл бронзовую олимпийскую медаль на турнире по тхэквондо в Токио в категории до 58 килограмм. В поединке за бронзу Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10 , соревнования проходили в конференц-центр «Макухари Мессе».

Артамонов принес сборной России вторую медаль на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

Михаил Артамонов победил на чемпионате Европы по тхэквондо в 2018 году.

На Олимпийских играх в Рио-де-жанейро в 2016 году сборная России выиграла 1 медаль в тхэквондо. В категории до 68 килограмм у мужчин серебряную награду выиграл Алексей Денисенко.

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За золото Олимпиады-2020 в тхэквондо в категории до 58 килограмм поборятся тунисец Мохамед Халил Джендуби и итальянец Вито Деллаквила.

Помимо Артамонова, сборную России по тхэквондо на Олимпиаде-2020 в Токио представляют еще 3 спортсмена: Татьяна Минина (категория до 57 килограмм), Максим Храмцов (категория до 80 килограмм) и Владислав Ларин (категория свыше 80 килограмм). Олимпийский турнир по тхэквондо продлится до 28 июля.

Олимпиада-2020,Максим Храмцов,Алексей Денисенко,Владислав Ларин,Михаил Артамонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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