Россия взяла вторую медаль в первый день Олимпиады

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

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В весовой категории до 58 килограмм Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10 и занял третье место.

Это уже вторая медаль сборной России на Олимпиаде. Первую завоевала Анастасия Галашина. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Из-за антидопинговых санкций WADA сборная России выступает на токийской Олимпиаде под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда с таким названием обязана побеждать, напомнив о знаменитой композиции We Will Rock You.