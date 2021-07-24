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Олимпиада-2020

Россия взяла вторую медаль в первый день Олимпиады в Токио

Майк Габриелян
50 минут назад

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Россия взяла вторую медаль в первый день Олимпиады
Фото: ReutersReuters

В весовой категории до 58 килограмм Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10 и занял третье место.

Это уже вторая медаль сборной России на Олимпиаде. Первую завоевала Анастасия Галашина. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Последний выстрел лишил Галашину победы на ОИ

Из-за антидопинговых санкций WADA сборная России выступает на токийской Олимпиаде под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда с таким названием обязана побеждать, напомнив о знаменитой композиции We Will Rock You.

«Переводится это как «мы вас разгромим»... Обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – сказал Лавров, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Олимпиада-2020,Анастасия Галашина,Михаил Артамонов,Сергей Лавров,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,МИД,
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