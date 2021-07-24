Россия взяла вторую медаль в первый день Олимпиады

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр.
В весовой категории до 58 килограмм Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10 и занял третье место.
Это уже вторая медаль сборной России на Олимпиаде. Первую завоевала Анастасия Галашина. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Из-за антидопинговых санкций WADA сборная России выступает на токийской Олимпиаде под названием ROC (Russian Olympic Committee).
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда с таким названием обязана побеждать, напомнив о знаменитой композиции We Will Rock You.
«Переводится это как «мы вас разгромим»... Обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – сказал Лавров, сообщается в Telegram-канале «Единой России».