Рекордсменка по числу Олимпиад завершила карьеру

Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось. Зато я в жизни все хорошо вижу, — объяснила спортсменка.