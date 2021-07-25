Тхэквондистка Минина пробилась в полуфинал Олимпиады

Российская тхэквондистка Татьяна Минина (5) стала полуфиналисткой олимпийского турнира в Токио (Япония). В четвертьфинальном поединке она со счётом 15:10 одолела представительницу Нигера Текиат Бен Йессуф.

Фото: Instagram Instagram

В полуфинале Минину ожидает встреча с победительницей противостояния Лиюн Чжоу (Китай) — Кимия Ализаде Зенурин. Она запланирована на сегодня, 25 июля, в 10:05 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.