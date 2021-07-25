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Олимпиада-2020

Российская тхэквондистка Минина пробилась в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио

Чемпионат.comиещё 19
1 час назад

Российская тхэквондистка Татьяна Минина (5) стала полуфиналисткой олимпийского турнира в Токио (Япония). В четвертьфинальном поединке она со счётом 15:10 одолела представительницу Нигера Текиат Бен Йессуф.

Тхэквондистка Минина пробилась в полуфинал Олимпиады
Фото: InstagramInstagram

В полуфинале Минину ожидает встреча с победительницей противостояния Лиюн Чжоу (Китай) — Кимия Ализаде Зенурин. Она запланирована на сегодня, 25 июля, в 10:05 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,
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