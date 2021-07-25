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Олимпиада-2020

Россиянка, завоевавшая золото на ОИ: это была ошибка судей, а не сбой электроники

Газета.Ru
1 час назад

Олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина рассказала об инциденте, случившемся в финале соревнований на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Ранее сообщалось, что система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд.

"Это ошибка": завоевавшая золото россиянка о казусе на ОИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судьи сначала записали россиянке "баранку", но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

"Это была ошибка судей, они не заметили, что я не сделала выстрел, когда у меня еще было на это время. Они дали команду стоп, но было еще 27 секунд у меня. Потом они мне заново дали 50 секунд на выстрел.

Это не то, чтобы помогло, но у меня появилось время на перерыв. Не особо часто такое встречается, раз в 2-3-5 финалов может быть сбой электроники. Но сегодня это был не сбой электроники", — цитирует Олимпийскую чемпионку Sport24.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10. Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада-2020,Анастасия Галашина,Виталина Бацарашкина,Михаил Артамонов,
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