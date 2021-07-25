Россиянка могла остаться без олимпийского "золота" из-за сбоя оборудования

- Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке "баранку", но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек. Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала олимпийской чемпионкой", - говорится в сообщении в телеграм-канале ОКР.