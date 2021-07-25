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Олимпиада-2020

Бацарашкина могла остаться без олимпийского "золота" из-за "баранки"

Российская Газета
1 час назад

Россиянка Виталина Бацарашкина, которая принесла России первую золотую медаль Олимпиады в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, могла остаться и без медали из-за сбоя электронного оборудования в финале. Слава богу, что судьи разобрались в ситуации и разрешили нашей спортсменке сделать повторный выстрел.

Россиянка могла остаться без олимпийского "золота" из-за сбоя оборудования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке "баранку", но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек. Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала олимпийской чемпионкой", - говорится в сообщении в телеграм-канале ОКР.

Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

Олимпиада-2020,Виталина Бацарашкина,
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